Трамп рассказал, почему скрывал реальную опасность коронавируса в начале года

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами в Белом доме заявил, что не сразу сообщал об опасности коронавируса нового типа, чтобы избежать паники в стране, а также роста цен на товары медицинского назначения и на средства индивидуальной защиты, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, последнее, что должны были демонстрировать американские власти, — «это паника, волнение и страх»

«Мы должны были позаботиться о ситуации, в которую попали. <...> Мы должны продемонстрировать лидерство <...> и спокойствие», — сказал Трамп, отметив, что он не собирался «сеять панику» в Соединенных Штатах Америки.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил Трампа в замалчивании опасности коронавируса перед общественностью.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции нового типа: число случаев заражения превысило 6,5 млн, выздоровели более 3,8 млн пациентов, скончались почти 195 тысяч человек.

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