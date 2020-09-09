КГБ требовал добровольного отъезда Колесниковой из Белоруссии

Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казакова рассказала, что КГБ Белоруссии требовал ее добровольного отъезда из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Юрист подчеркнула, что после отказа Колесниковой ее насильно попытались вывезти к украинской границе.

Она уточнила, что оппозиционерку задержали возле Национального художественного музея, откуда доставили в ГУБОПиК.

По словам адвоката, там Колесникова провела полдня, затем ее отправили в КГБ.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК: Колесникова и Знак заключены под стражу

— В Минске правоохранители задержали участников акции в поддержку Колесниковой

— Колесникова заявила, что ее похитили, чтобы насильственно вывезти за границу