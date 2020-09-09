Лукашенко считает, что американцы следят за ним из космоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе общения с российскими СМИ, что США наблюдают за ним из космоса.

«Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся», — рассказал глава государства, комментируя свое прибытие в резиденцию с автоматом во время протестов.

В конце августа Лукашенко дважды появлялся у своей резиденции в Минске с автоматом Калашникова в руках.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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