Лукашенко назвал страны, которые управляют протестами в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в республике координируются из Польши, Чехии, Украины и Литвы.

«Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет», — сказал он в интервью RT.

Белорусский лидер пояснил, что американцы руководят протестами из центра под Варшавой через Telegram-каналы, второй центр — это Чехия, потом Литва и Украина, где создают опорные пункты для влияния не Белоруссию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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