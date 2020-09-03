ЕС оставляет за собой право ввести санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Евросоюз заявил, что оставляет за собой право вводить антироссийские санкции на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал международное сообщество прийти к единому решению по данной ситуации.

Кроме того, он выразил осуждение в связи с произошедшим и подчеркнул, что произошедшее «нарушает международное право и стандарты».

«Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — добавил Боррель.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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