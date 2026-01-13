Размер шрифта
Появились новые подробности дела об ограблении Лувра

Следователи нашли у подозреваемого в ограблении Лувра средства для проверки золота
Thibault Camus/AP

Правоохранители нашли у одного из задержанных по делу об ограблении Лувра пробирные камни для проверки пробы золота в изделиях. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Следователи нашли у одного из подозреваемых Слимана К. ключ от помещения для хранения велосипедов, куда он отправился после ограбления Лувра. Правоохранители обнаружили в помещении угловую шлифовальную машину, перфоратор, детектор радиомаяков, передатчик помех, слесарные инструменты и пробирные камни.

В октябре прошлого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.

