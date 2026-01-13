Найдены клетки-источники злокачественной опухоли мозга

Ученые из Университета Енсэ выяснили, что раковые опухоли мозга могут возникать из обычных клеток, которые заранее приобретают опасную генетическую поломку и долгое время остаются незаметными. Лишь спустя годы из этих измененных клеток формируется видимая опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые сосредоточились на злокачественной глиоме с мутацией гена IDH — одном из самых распространенных и трудноизлечимых видов рака головного мозга у людей моложе 50 лет. Болезнь начинает развиваться задолго до появления видимой опухолевой массы, из-за чего современные подходы к лечению могут упускать ключевую стадию ее разождения.

Исследователи провели анализ образцов опухолевой ткани и внешне здоровой коры головного мозга, полученных при расширенных нейрохирургических операциях. В результате клетки с мутацией IDH обнаружили в зонах, которые считались нормальными. Эти клетки уже несли «первичный» дефект, но еще не сформировали полноценную опухоль.

Дальнейшие эксперименты показали, что носителями ранней мутации являются глиальные клетки-предшественники. Эти клетки присутствуют в нормальном мозге и при определенных генетических сбоях могут становиться отправной точкой для злокачественного процесса. Эксперименты на мышах подтвердили выводы: введение той же мутации IDH в такие клетки запускало развитие опухоли.

«Глиомы с мутацией IDH не возникают внезапно, а медленно развиваются в течение длительного времени, распространяясь по коре головного мозга. Это может объяснять частые рецидивы после хирургического удаления видимой опухолевой ткани», — отметили авторы работы.

Ученые подчеркнули, что у разных типов рака головного мозга механизмы развития неодинаковы. По их словам, фокус на клетках-источниках, а не только на самой опухоли, может открыть путь к более ранней диагностике и стратегиям лечения.

Ранее ученые нашли способ подавить «биологический шум», из-за которого возвращается рак.