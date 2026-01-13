Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Найдены клетки-источники злокачественной опухоли мозга

Nature: здоровые клетки могут стать источниками злокачественной опухоли мозга
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Енсэ выяснили, что раковые опухоли мозга могут возникать из обычных клеток, которые заранее приобретают опасную генетическую поломку и долгое время остаются незаметными. Лишь спустя годы из этих измененных клеток формируется видимая опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые сосредоточились на злокачественной глиоме с мутацией гена IDH — одном из самых распространенных и трудноизлечимых видов рака головного мозга у людей моложе 50 лет. Болезнь начинает развиваться задолго до появления видимой опухолевой массы, из-за чего современные подходы к лечению могут упускать ключевую стадию ее разождения.

Исследователи провели анализ образцов опухолевой ткани и внешне здоровой коры головного мозга, полученных при расширенных нейрохирургических операциях. В результате клетки с мутацией IDH обнаружили в зонах, которые считались нормальными. Эти клетки уже несли «первичный» дефект, но еще не сформировали полноценную опухоль.

Дальнейшие эксперименты показали, что носителями ранней мутации являются глиальные клетки-предшественники. Эти клетки присутствуют в нормальном мозге и при определенных генетических сбоях могут становиться отправной точкой для злокачественного процесса. Эксперименты на мышах подтвердили выводы: введение той же мутации IDH в такие клетки запускало развитие опухоли.

«Глиомы с мутацией IDH не возникают внезапно, а медленно развиваются в течение длительного времени, распространяясь по коре головного мозга. Это может объяснять частые рецидивы после хирургического удаления видимой опухолевой ткани», — отметили авторы работы.

Ученые подчеркнули, что у разных типов рака головного мозга механизмы развития неодинаковы. По их словам, фокус на клетках-источниках, а не только на самой опухоли, может открыть путь к более ранней диагностике и стратегиям лечения.

Ранее ученые нашли способ подавить «биологический шум», из-за которого возвращается рак.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608215_rnd_8",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+