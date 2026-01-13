Размер шрифта
Новости. Общество

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в госизмене подростка

ФСБ показала видео задержания 17-летнего подростка из Мариуполя
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания 17-летнего подростка в Мариуполе, подозреваемого в госизмене. Видеозапись опубликована ТАСС.

По информации ведомства, 17-летний подросток собирал информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ для военной разведки Украины.

Во время допроса подросток рассказал, что связывался с Главным управлением разведки (ГУР) Украины через чат-бот в Telegram. Несовершеннолетний согласился сфотографировать военные объекты в Мариуполе и отметив их на Google-картах.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

4 декабря прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) сообщала, что местную жительницу приговорили к 16 годам колонии за государственную измену в пользу украинской разведки.

Суд установил, что 51-летняя Юлия Мосяж по заданию ГУР Минобороны Украины снабжала военнослужащих ВСУ средствами связи и поддельными меддокументами для перемещения по России под видом пациентов.

Ранее курганский подросток передал Киеву данные о россиянах за $30.

