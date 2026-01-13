В России рассказали о последствиях пошлин Трампа против партнеров Ирана

Политолог Блохин: США разозлят Иран пошлинами и не добьются своих целей

Решение Соединенных Штатов ввести пошлины в 25% для сотрудничающих с Ираном стран не даст нужного американцам эффекта, а вызовет лишь недовольство Тегерана политикой Вашингтона. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«На самом деле санкции, как показывает опыт, особого эффекта не дают. Они дают эффект, когда, во-первых, весь мир консолидируется против одного государства. Плюс когда эти санкции работают вместе с другими этими инструментами. Поэтому реально, конечно, на Иран они не подействуют, они только вызовут недовольство», — подчеркнул политолог.

По словам Блохина, Россия может почувствовать эффект от американских пошлин в отношении сотрудничающих с Ираном стран, однако Москва «привыкла к санкциям».

Как отметил эксперт, сегодня Соединенные Штаты стремятся разрушить стратегическое партнерство между Россией и Ираном, в том числе путем введения такого рода пошлин. С точки зрения Блохина, речь также идет о ликвидации партнерства РФ с КНДР и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое сотрудничающее с Ираном государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые со Штатами сделки. Глава государства подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения.