Полянский оценил позицию Европы на возможное приобретение США Гренландии

Даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы «проглотят» это. Такое мнение высказал постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По его словам, все произойдет именно так, поскольку европейские страны слишком сильно зависят от Соединенных Штатов во всех отношениях — военном, стратегическом, экономическом.

«Проглотят они Гренландию. Думаю, они уже сейчас стали потихонечку готовиться к этому», — сказал Полянский.

Он добавил, что Европа давно уже смирилась с двойными стандартами, поэтому европейцы найдут какую-нибудь формулу объяснить, что произошло на самом деле, — ничего серьезного не произошло.

При этом, по мнению дипломата, даже возможное применение силы со стороны Соединенных Штатов в отношении Гренландии не приведет к развалу НАТО.

После американской операции в Венесуэле американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, в противном случае ее якобы заполучат Россия или Китай.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно.

Ранее в Дании попросили союзников «не подливать масла в огонь», обсуждая Гренландию.