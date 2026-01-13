Размер шрифта
Полянский оценил позицию Европы на возможное приобретение США Гренландии

Полянский: европейцы «проглотят» установление контроля США над Гренландией
Global Look Press

Даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы «проглотят» это. Такое мнение высказал постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По его словам, все произойдет именно так, поскольку европейские страны слишком сильно зависят от Соединенных Штатов во всех отношениях — военном, стратегическом, экономическом.

«Проглотят они Гренландию. Думаю, они уже сейчас стали потихонечку готовиться к этому», — сказал Полянский.

Он добавил, что Европа давно уже смирилась с двойными стандартами, поэтому европейцы найдут какую-нибудь формулу объяснить, что произошло на самом деле, — ничего серьезного не произошло.

При этом, по мнению дипломата, даже возможное применение силы со стороны Соединенных Штатов в отношении Гренландии не приведет к развалу НАТО.

После американской операции в Венесуэле американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, в противном случае ее якобы заполучат Россия или Китай.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно.

Ранее в Дании попросили союзников «не подливать масла в огонь», обсуждая Гренландию.

