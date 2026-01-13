Появилось видео из роддома в Кузбассе, где погибли девять младенцев

Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области опубликовало видео из учреждения, где погибли девять младенцев. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.
«Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области – Кузбассу работают на месте происшествия в Новокузнецком родильном доме № 1», — сказано в посте.
13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.
Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.
Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.