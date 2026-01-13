Володин заявил о мире, в котором нет правил

В мире сейчас перечеркиваются международные правила и договоренности, которые были зафиксированы после Второй мировой войны. Новым правилом стало существование мира без правил, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, пишет ТАСС.

«Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил», — сказал Володин.

По его мнению, подобное переустройство мира может привести к огромным проблемам и напряженности.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в мире наступила эра перерисовки карт влияния. Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети Х, в которой он разместил карту мира, поделенную на три части между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

6 января глава Пентагона Пит Хегсет также высказался о переустройстве мира. По его словам, в настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав. При этом он уточнил, что США не ищут войны, однако для того, чтобы обеспечить мир, необходимо быть готовым сдержать войну и, если понадобится, выиграть ее, отметил Хегсет.

Ранее Путин заявил, что РФ не стремится к переустройству миропорядка, это происходит естественно.