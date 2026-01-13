Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Володин заявил о мире, в котором нет правил

Володин: новым правилом стало существование мира без правил
Владимир Федоренко/РИА Новости

В мире сейчас перечеркиваются международные правила и договоренности, которые были зафиксированы после Второй мировой войны. Новым правилом стало существование мира без правил, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, пишет ТАСС.

«Видим, как перечеркиваются принципы международного права, достигнутые, зафиксированные после Второй мировой войны. Новым правилом стал мир без правил», — сказал Володин.

По его мнению, подобное переустройство мира может привести к огромным проблемам и напряженности.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в мире наступила эра перерисовки карт влияния. Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети Х, в которой он разместил карту мира, поделенную на три части между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

6 января глава Пентагона Пит Хегсет также высказался о переустройстве мира. По его словам, в настоящее время мир вступил в новую эпоху противостояния сверхдержав. При этом он уточнил, что США не ищут войны, однако для того, чтобы обеспечить мир, необходимо быть готовым сдержать войну и, если понадобится, выиграть ее, отметил Хегсет.

Ранее Путин заявил, что РФ не стремится к переустройству миропорядка, это происходит естественно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608779_rnd_7",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+