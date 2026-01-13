Размер шрифта
Адмирал заявил, что без мата не прокомментировать план Литвы по Украине

Адмирал Комоедов: план Литвы отправить корабль на Украину вызывает только мат
Планы Литвы отправить военный корабль на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева похожи на анекдот, поскольку сегодня Вильнюс не может похвастаться силами на море. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«Кроме русского мата у меня ничего нет для комментария, причем отборного такого, флотского», — подчеркнул адмирал.

По словам Комоедова, заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о намерении отправить военный корабль на Украину похоже на анекдот. В Литве и других прибалтийских странах на сегодняшний день «не рассмотришь никакого флота», указал военный.

12 января Науседа сообщил, что Вильнюс в рамках гарантий безопасности для Киева намерен отправить сухопутный контингент и военный корабль на Украину. Он отметил, что поддержание мира необходимо будет обеспечить не только на суше, но и на море и в воздухе.

При этом президент подчеркнул, что литовские военнослужащие не станут участвовать в боевых действиях на Украине. Их задачей будет «поддержание мира».

Ранее украинский депутат назвал условия для размещения в стране иностранных войск.

