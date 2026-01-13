В Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины

На восстановление энергетической инфраструктуры Украины понадобится как минимум год. Об этом изданию «Телеграф» заявил председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк.

«Пока о восстановлении речь не идет, до восстановления нам очень далеко. Я слышал какие-то заявления о том, что при отсутствии обстрелов нам нужно шесть месяцев на восстановление. По моим оценкам, нам нужно как минимум в два, а то и в три раза больше времени для того, чтобы восстановить нашу инфраструктуру», – заявил Нагорняк.

Он утверждает, что Россия стремится разделить территорию республики на энергетические «полуострова» и лишить Украину целостной энергосистемы.

13 января российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.

По информации украинского издания «Страна.ua», на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Также были зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, перебои с электричеством наблюдаются в Киеве. В некоторых частях города после прилета произошли пожары. Примерно в это же время взрывы произошли в Харькове.

Ранее Кулеба усомнился в завершении конфликта на Украине в 2026 году.