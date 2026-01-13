Размер шрифта
Белый дом опубликовал фото Трампа с картой Гренландии

Белый дом опубликовал фотографию Трампа на фоне карты Гренландии
Белый дом опубликовал в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

На изображении американский лидер выглядывает в окно, за которым видна карта Гренландии. На ней обозначены основные населенные пункты острова, в приобретении которого заинтересованы власти США.

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию.

