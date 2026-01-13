Размер шрифта
Афганистан против присутствия иностранных сил в стране

Афганистан против присутствия иностранных сил в стране, включая базу Баграм
DoD/Global Look Press

Афганистан против присутствия любого иностранного военного контингента на своей территории. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель афганского правительства Забиулла Моджахед.

«База Баграм — неотъемлемая часть афганской территории, мы не позволим военным другого государства находиться на афганской земле. Эта проблема касается не только нашего руководства, но является чувствительной темой для всего народа», — сказал он.

В сентябре прошлого года президент США Дональда Трамп заявил, что Вашингтон хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю.

Позднее в «Талибане» (движение внесено в список террористических организаций) подчеркнули, что Афганистан не вернет США объект.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее Трамп заявил, что США могли бы легко выиграть войны в Афганистане и Вьетнаме.

