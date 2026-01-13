Медсестра была отстранена от работы за то, что проводила ночные смены с бойфрендом

SCMP: в Китае медсестру уволили с работы за ночные смены с бойфрендом

В Китае медсестра частной больницы была отстранена от работы после того, как разрешила своему бойфренду оставаться с ней во время ночных смен, пишет South China Morning Post.

Медсестра, имя которой не раскрывается, представила своего парня как «товарища по ночной смене». По данным СМИ, мужчина регулярно сопровождал ее во время дежурств, поскольку днем работал в другом месте. В больнице он заполнял отчеты, работал за компьютером на посту медсестер, готовил препараты для пациентов и подписывал бутылки для внутривенных вливаний.

Представитель клиники подтвердил, что руководство осведомлено о ситуации и проводит внутреннее расследование. По его словам, инцидент рассматривается как серьезное нарушение.

Позже муниципальная санитарная комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила об отстранении медсестры от работы за нарушение трудовой дисциплины. В документе подчеркивается необходимость строгого соблюдения стандартов медицинской безопасности и обещается жесткое реагирование на подобные случаи.

