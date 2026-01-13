В РАН дали прогноз о магнитных бурях на Земле на этой неделе

РАН: геомагнитная обстановка всю неделю будет возмущенной, но без сильных бурь

Умеренная солнечная активность будет на протяжении всей грядущей недели формировать повышенный геомагнитный фон, но сильных магнитных бурь не прогнозируется. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По словам специалистов, на обращенной к Земле стороне Солнца зафиксированы несколько средних корональных дыр и небольших источников быстрого солнечного ветра, которые в течение недели будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками.

При этом, по мнению экспертов, причин для сильных магнитных бурь в данный момент нет.

8 января на Солнце произошел мощный взрыв. Его зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Взрыв был зарегистрирован в середине дня с помощью коронографов. Его источник находился на обратной стороне Солнца, и поэтому не мог наблюдаться спутниками.

