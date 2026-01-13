Размер шрифта
Экс-министра ЖКХ Забайкалья заподозрили в превышении полномочий

ТАСС: против экс-министра ЖКХ Забайкалья возбудили дело о превышении полномочий
В отношении экс-министра ЖКХ, цифровизации и связи Забайкальского края Алексея Головинкина возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС старший помощник краевого прокурора Евгений Синельников.

Уточняется, что дело связано с газификацией Читы. Других подробностей собеседник агентства не сообщил. Однако, по данным местного новостного портала «Чита.ру», Головинкин, занимая должность министра, якобы обеспечил казначейское сопровождение субсидии почти на 701 млн рублей. После этого он, предположительно, умышленно и необоснованно от имени министерства заключил соглашение с компанией «Энергогазинжиниринг» о переводе частных домов с угля на газ. Уточняется, что из-за отсутствия контроля представителям организации удалось похитить 115,4 млн рублей.

Головинкин покинул должность министра ЖКХ в октябре 2023 года. С марта 2024 года он работал в правительстве Московской области, а сейчас входит в руководство компании «Мострансавто».

До этого под уголовное дело попал экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев. По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой», гендиректором которой был Кобытев после ухода с министерского поста, получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка. На эти цели было выделено 260 млн рублей.

Кобытев, как считают следователи, не исполнил свои обязательства, в результате чего в ноябре-декабре 2025 года без отопления остались жители более 20 домов в военном городке, в том числе семьи участников спецоперации. В отношении экс-министра энергетики и ЖКХ региона возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее казанского чиновника лишили имущества на 437 млн рублей за превышение полномочий.

