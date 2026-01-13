В ЛДПР прокомментировали гибель младенцев в новокузнецком роддоме

Глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что гибель девяти новорожденных младенцев в новокузнецком роддоме на новогодних выходных стала огромной трагедией и шоком для всей страны.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родителям и близким погибших малышей», — написал глава ЛДПР.

По словам Слуцкого уже известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главный врач роддома временно отстранен от должности. ЛДПР будет держать расследование этого ужасающего инцидента на особом контроле.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.

Ранее в ГД назвали «вопиющей ситуацией» смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке.