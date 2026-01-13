Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В России предложили маркировать пиротехнику

Минпромторг предложил ввести с 1 сентября обязательную маркировку пиротехники
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку на такую продукцию с 1 сентября 2026 года, а представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот — с 1 февраля 2027 года», — отметили в Минпромторге, подчеркнув, что доля контрафакта такого вида продукции составляет в РФ не менее чем в 12%.

В пресс-службе министерства напомнили, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года на территории России проходит эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, а также средств пожаротушения.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал россиян отказаться от запуска фейерверков до полного завершения военной спецоперации. Он также напомнил, что запускать салюты во дворах многоквартирных домов запрещено — даже если в регионе нет ограничений, для запуска фейерверков оборудуют специальные площадки. Салюты во дворах представляют опасность, так как могут попасть в окна, на балконы, повредить фасады домов, пояснил юрист.

Ранее россиянину оторвало кисти обеих рук при взрыве пиротехники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608869_rnd_2",
    "video_id": "record::45819eb7-fd4c-49d0-b551-9f6e57d861a0"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+