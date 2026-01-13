В России предложили маркировать пиротехнику

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку на такую продукцию с 1 сентября 2026 года, а представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот — с 1 февраля 2027 года», — отметили в Минпромторге, подчеркнув, что доля контрафакта такого вида продукции составляет в РФ не менее чем в 12%.

В пресс-службе министерства напомнили, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года на территории России проходит эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, а также средств пожаротушения.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал россиян отказаться от запуска фейерверков до полного завершения военной спецоперации. Он также напомнил, что запускать салюты во дворах многоквартирных домов запрещено — даже если в регионе нет ограничений, для запуска фейерверков оборудуют специальные площадки. Салюты во дворах представляют опасность, так как могут попасть в окна, на балконы, повредить фасады домов, пояснил юрист.

Ранее россиянину оторвало кисти обеих рук при взрыве пиротехники.