В Дании попросили союзников «не подливать масла в огонь», обсуждая Гренландию

Euractiv: Дания против комментарования в Европе конфликта с США вокруг Гренландии

Власти Дании не хотят, чтобы в Европе активно обсуждали конфликт Копенгагена с Вашингтоном из-за притязаний США на Гренландию. Об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что таким образом Дания не хочет подливать масла в огонь.

По словам неназванного дипломата НАТО, основные усилия альянса сейчас сосредоточены на усилении безопасности в арктическом регионе.

После американской операции в Венесуэле Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, в противном случае ее якобы заполучат Россия или Китай. Власти Гренландии и Дании расценили слова американского лидера как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Ранее Белый дом опубликовал фото Трампа с картой Гренландии.