Российские войска ударили по местам хранения беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие ударили по местам хранения дронов дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что удары наносили расчеты дронов и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ. Также к выполнению боевых задач привлекли оперативно-тактическую авиацию и ракетные войска.

13 января Минобороны РФ обнародовало запись, на которой запечатлено уничтожение группы военнослужащих ВСУ, планировавших снять видео с флагом своей страны в городе Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). В декабре 2025 года населенный пункт перешел под контроль российских подразделений.

На кадрах видны удары беспилотников по украинским солдатам, сами ликвидированные бойцы ВСУ и флаг, который они с собой несли. По данным ведомства, всего командование ВСУ направило в Красноармейск три группы военных для проведения видеосъемки с демонстрацией национального флага.

Ранее боец ВС РФ в течение месяца в одиночку оборонял населенный пункт в ДНР.