«КП»: убитого мужчину с пакетом на голове нашли на берегу озера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге труп 47-летнего мужчины с пакетом на голове обнаружили на берегу озера. Об этом со ссылкой на источник сообщает ural.kp.ru.

Тело мужчины нашли 12 января возле озера Шарташ — на его голове был полиэтиленовый пакет. Сообщается, что погибшего уже опознала его сожительница. Он пропал и перестал выходить на связь 6 января, когда вышел в магазин за хлебом. Избранница сообщила о его пропаже 9 января. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили факт обнаружения тела пропавшего.

По предварительной информации, смерть мужчины имеет криминальный характер. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, назначена экспертиза. Следователи пока не комментируют ситуацию.

Ранее барнаулец жестоко расправился с женщиной и выбросил в мусор.