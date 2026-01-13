Совкомбанк планирует присоединить один из старейших банков России

Акционеры Совкомбанка в феврале рассмотрят вопрос о присоединении одной из старейших в РФ кредитных организаций — Витабанка. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами Совкомбанка.

Уточняется, что внеочередное собрание акционеров кредитной организации пройдет в заочном формате, окончание приема бюллетеней указано 13 февраля 2026 года.

«Реорганизовать публичное акционерное общество Совкомбанк в форме присоединения к нему акционерного общества Витабанк», — цитирует агентство материалы банка.

Витабанк зарегистрирован 1 августа 1990 года и занимает 185-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

До этого пресс-служба Совкомбанка сообщила, что кредитная организация вошла в число уполномоченных ФНС кредитных организаций, чьи клиенты смогут пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН).

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут уведомлять ФНС о переходе и снятии с АУСН, работать с операциями по счету, а также формировать и отправлять отчеты НДФЛ своих сотрудников, получать информацию о налогах и оплачивать их.

Ранее в Госдуме предложили обязать банки снижать ставки вслед за ЦБ.