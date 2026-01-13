Размер шрифта
Адвокат Лурье напомнила об истечении срока добровольного выселения Долиной

Адвокат Свириденко: срок добровольного выселения Долиной истекает 19 января
РИА Новости

Срок добровольного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает в следующий понедельник, 19 января. Об этом заявила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.

«У Долиной есть пять рабочих дней для добровольного выселения из квартиры, отсчет начинает исчисляться с сегодняшнего дня», — сказала она.

Получить комментарии представителя или адвоката Долиной журналистам не удалось.

Сторона Лурье обратилась в ФССП, чтобы принудительно выселить Долину из квартиры. Такое решение было принято после того, как артистка вновь сорвала сроки передачи ключей от проданной ею недвижимости: она или ее законный представитель должны были сделать это 9 января, однако договоренность была сорвана.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас Долина вместе с дочерью и внучкой находится на отдыхе в Абу-Даби. Они живут в пятизвездочном отеле на острове Саддият. В программе: бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями, говорится в публикации. Как стало известно журналистам, в Россию знаменитость вернется только 20 января, поэтому сама сможет передать ключи Лурье не раньше этого числа.

Ранее юрист заявил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры.

