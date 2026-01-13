В Екатеринбурге задержали троих насильников, надругавшихся над 15-летней девочкой

Троих мужчин задержали по подозрению в изнасиловании школьницы из Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали троих мужчин, надругавшихся над 15-летней школьницей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержали 23-летнего безработного Эдуарда, его 26-летнего друга, уроженца Нижних Серег, судимого за хранение наркотиков и кражу, и 25-летнего Николая, также имеющего судимость за кражу. В прошлом году его приговорили к 18 месяцев исправительных работ.

Все трое живут в районе Уралмаш. Как уточняется, сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам задержать Эдуарда, который дал признательные показания и указал на подельников.

Об инциденте, произошедшем в ночь на 11 января в Академическом районе, стало известно накануне.

Сообщалось, что жертва ушла из дома после конфликта с матерью. Когда школьница была на улице, ее заметил мужчина, который предложил переночевать и отвел в квартиру.

Спустя некоторое время он привел двух друзей, вместе с которыми надругался над девушкой. СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье об изнасиловании, однако от комментариев в ведомстве отказались.

