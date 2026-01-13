Размер шрифта
СМИ раскрыли подробности уголовного дела Арсена Маркаряна

Baza: блогер Маркарян несколько раз менял показания в ходе следствия
Блогер Арсен Маркарян, которого обвиняют в реабилитации нацизма, неоднократно менял показания в ходе следствия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Поводом для возбуждения дела против Маркаряна стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

Так, сначала блогер заявил, что не узнает человека на видео и не согласен ни с одним его словом, поскольку глубоко уважает Матросова. Тогда он обвинил в монтаже и распространении ролика «коллегу по цеху» Владислава Позднякова.

Однако со временем Маркарян признал, что это он на видеозаписи, объяснив свои первоначальные показания шоковым состоянием. По словам блогера, его агрессивные высказывания связаны с затяжной депрессией и употреблением медицинских препаратов. Он отмечал, что попытки удалить видеоролик из интернета не увенчались успехом.

Тем не менее, по результатам экспертиз, мужчина не страдает от хронических психических расстройств или иных заболеваний, а сам ролик не подвергался монтажным склейкам.

В августе Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества.

После ареста блогер опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Маркарян утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее СК завершил расследование дела против блогера Маркаряна за оправдание нацизма.

