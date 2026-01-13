Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Уссурийске пьяный школьник забил мужчину во время застолья

В Приморье подросток забил собутыльника во время застолья
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Уссурийске Приморского края 15-летнего подростка заключили под стражу по подозрению в жестоком избиении 42-летнего мужчины, конфликт произошел после совместного распития спиртного в новогоднюю ночь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 15-летний школьник распивал спиртные напитки вместе со своим 42-летним знакомым в новогоднюю ночь. Между мужчиной и подростком возникла ссора. В ходе конфликта юноша избил оппонента и вытащил его на улицу.

Пострадавшего утром обнаружили прохожие, спасти его не удалось. Как установили следователи, в момент совершения преступления родители подростка находились в другом городе, оставив его без присмотра на новогодние праздники. Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина отлупил соседку ведром из-за ссоры возле мусоропровода.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608815_rnd_0",
    "video_id": "record::3285ec6b-7c38-4a1a-8fd7-d93e71c54b5e"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+