В Уссурийске пьяный школьник забил мужчину во время застолья

В Уссурийске Приморского края 15-летнего подростка заключили под стражу по подозрению в жестоком избиении 42-летнего мужчины, конфликт произошел после совместного распития спиртного в новогоднюю ночь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 15-летний школьник распивал спиртные напитки вместе со своим 42-летним знакомым в новогоднюю ночь. Между мужчиной и подростком возникла ссора. В ходе конфликта юноша избил оппонента и вытащил его на улицу.

Пострадавшего утром обнаружили прохожие, спасти его не удалось. Как установили следователи, в момент совершения преступления родители подростка находились в другом городе, оставив его без присмотра на новогодние праздники. Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

