Женщина застраховала свою любовь и получила денежную выплату после свадьбы

Пара из Китая застраховала свою любовь и получила реальную денежную выплату, когда зарегистировала отношения годы спустя. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жительница города Сиань по фамилии У познакомилась со своим будущим мужем по фамилии Ван еще в средней школе. В 2015 году они поступили в один и тот же университет и официально начали встречаться. В 2016 году китаянка купила для своего тогдашнего бойфренда полис «страхования любви» со скидкой — всего за 199 юаней (2247 рублей — прим. ред.) вместо стандартных 299.

Полис выдала страховая компания China Life Property and Casualty Insurance Company Limited, он предусматривал вознаграждение, если клиент зарегистрирует брак в течение 10 лет с момента заключения договора. Уже в 2017 году такие страховки перестали выпускать, но купленные ранее полисы оставались действительными.

Услышав об этом, Ван подумал, что его девушку обманули, но когда осенью 2025 года они официально зарегистрировали брак, перед молодоженами встал выбор: получить 10 тыс. юаней (около 113 тыс. рублей — прим. ред.) наличными или 10 тысяч роз. Ван и У без долгих раздумий выбрали деньги, но пока не решили, на что потратят эту сумму.

