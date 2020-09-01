Лукашенко заявил, что чиновники из Координационного совета ответят по закону

Чиновники, вошедшие в оппозиционный Координационный совет, будут привлечены к ответственности по закону, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет агентство БелТА.

«По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили, кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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