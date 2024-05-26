Орбан назвал нынешние события возможным эпизодом Третьей мировой войны

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что если не остановить «военный психоз Брюсселя», то нынешние события могут стать прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом. Об этом сообщает венгерский YouTube-канал Patrióta.

По словам Орбана, может сложиться, что спустя 10 лет нынешние процессы будут названы прелюдией к Третьей мировой войне. Премьер-министр не исключил негативного развития событий из-за отсутствия контроля за развившимся в Брюсселе «военным психозом». Он отметил, что идущие сейчас процессы могут стать эпизодом первых лет большого глобального военного конфликта.

До этого Орбан назвал большой безответственностью ввязывание Европы в конфликт на Украине.

24 мая премьер-министр Венгрии заявил, что правительство проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины.

Ранее Орбан заявил, что не наденет бронежилет.