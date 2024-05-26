Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан назвал нынешние события возможным эпизодом Третьей мировой войны

Орбан: военный психоз Брюсселя может привести к Третьей мировой войне

close
100%
Virginia Mayo/AP

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что если не остановить «военный психоз Брюсселя», то нынешние события могут стать прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом. Об этом сообщает венгерский YouTube-канал Patrióta.

По словам Орбана, может сложиться, что спустя 10 лет нынешние процессы будут названы прелюдией к Третьей мировой войне. Премьер-министр не исключил негативного развития событий из-за отсутствия контроля за развившимся в Брюсселе «военным психозом». Он отметил, что идущие сейчас процессы могут стать эпизодом первых лет большого глобального военного конфликта.

До этого Орбан назвал большой безответственностью ввязывание Европы в конфликт на Украине.

24 мая премьер-министр Венгрии заявил, что правительство проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины.

Ранее Орбан заявил, что не наденет бронежилет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами