Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен невыполнением недавнего постановления Международного суда ООН по Газе, так как решения инстанции обязательны к исполнению. Об этом сообщаетРИА Новости, ссылаясь на комментарий офиса генсека.

«Он (Антониу Гутерриш. — «Газета.Ru») встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными», — говорится в комментарии.

Еврейское государство запустило операцию в Рафахе в начале мая, после семимесячных атак сектора Газа. Приграничный город в палестинском анклаве считают последним пристанищем ХАМАС. Израиль утверждает, что доведет военные действия в регионе до выполнения поставленных целей, одна из которых заключается в уничтожении палестинской группировки. 24 мая международный суд ООН обязал еврейское государство немедленно прекратить свое военное наступление.

Позже советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что израильская армия не собирается останавливать боевые действия против палестинской группировки ХАМАС.

Ранее Израиль ответил Германии на угрозу ареста Нетаньяху.