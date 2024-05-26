Посол Франции в Шри-Ланке найден мертвым

Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым в своей резиденции в Коломбо. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ланкийского Министерства иностранных дел.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубочайшие соболезнования в связи со случившимся, но не стали раскрывать подробности инцидента.
Местное издание Lankasara сообщает, что дипломат скончался в своей резиденции в возрасте 53 лет.
По данным журналистов, утром 26 мая он не вышел на связь с сотрудниками. Спустя некоторое время коллеги сообщили о пропаже в полицию, после чего правоохранители проникли в резиденцию.
Предварительно установлено, что мужчина умер после резкого ухудшения самочувствия, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Газета The Daily Mirror сообщила, что причиной смерти Пактэ стал сердечный приступ.
В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщала, что республика может стать членом БРИКС.
Ранее сообщалось, что российские солдаты пленили офицера французского легиона.