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Посол Франции в Шри-Ланке найден мертвым

Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мертвым в своей резиденции в Коломбо

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Depositphotos

Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым в своей резиденции в Коломбо. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ланкийского Министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубочайшие соболезнования в связи со случившимся, но не стали раскрывать подробности инцидента.

Местное издание Lankasara сообщает, что дипломат скончался в своей резиденции в возрасте 53 лет.

По данным журналистов, утром 26 мая он не вышел на связь с сотрудниками. Спустя некоторое время коллеги сообщили о пропаже в полицию, после чего правоохранители проникли в резиденцию.

Предварительно установлено, что мужчина умер после резкого ухудшения самочувствия, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Газета The Daily Mirror сообщила, что причиной смерти Пактэ стал сердечный приступ.

В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщала, что республика может стать членом БРИКС.

Ранее сообщалось, что российские солдаты пленили офицера французского легиона.

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