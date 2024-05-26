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Силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории РФ

МО РФ: пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

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Evgeniy Maloletka/AP

Пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием БПЛА самолетного типа, об этом сообщило Минобороны РФ.

Около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Минобороны РФ сообщило о срабатывании систем ПВО в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что вечером 25 мая около 23:40 мск в регионе заметили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате средства защиты успешно уничтожили летательный аппарат, предназначавшийся для ударов по объектам на территории страны.

До этого глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины в небе над Орловской областью.

Ранее в Республике Адыгея упал беспилотник.

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