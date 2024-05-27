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В Венгрии предупредили о худшем сценарии с ядерным оружием

Орбан: на Украине могут развернуться худшие сценарии с ядерным оружием

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Global Look Press

Власти европейских стран уверены, что ядерное оружие является средством сдерживания, но при этом они допускают наихудшие сценарии, о которых не думали в начале боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», – сказал Орбан.

По его словам, европейские политики думают о ядерном противостоянии как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать.

До того министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после начала российской военной спецоперации Вашингтон пригрозил Москве ударом по ее позициям на Украине, если ВС РФ применят ядерное оружие.

Ранее стали известны подробности об учениях РФ по применению тактического ядерного оружия.

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Операция на Украине
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