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Политика

Военная операция на Украине, день 823-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 823-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Десять дронов уничтожено над Курской областью, три — над Орловской, сообщили в Минобороны РФ. 31 дрон и 12 крылатых ракет поражены на Украине, заявили в Воздушных силах ВСУ. Взрывы прозвучали в Хмельницком и Староконстантинове, где находится военный аэродром. «Общественное» сообщило о взрыве в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Минфин США может ужесточить санкции против работающих в РФ европейских банков, сказала министр финансов США Джанет Йеллен. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:24

О разрешении нанесения ВСУ ударов по территории РФ итальянским оружием «не может быть и речи», заявил агентству ANSA вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

09:05

Около 8.00 мск уничтожен украинский дрон над территорией Белгородской области – Минобороны РФ

09:00

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали жителей города Волчанск Харьковской области и оказали им медпомощь, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

08:41

08:39

Взрыв произошел в Киевской области, сообщает «Общественное».

08:33

Четыре человека погибли, 18 (двое из них — дети), ранены в результате обстрелов Белгородской области накануне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:28

Минфин США может ужесточить санкции против работающих в РФ европейских банков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

08:17

Взрывы прозвучали в Хмельницком и Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили местные СМИ.

08:07

12 крылатых ракет и 31 ударный дрон был поражен на Украине, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

08:05

За ночь десять дронов уничтожено над территорией Курской области, три — над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 823-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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