Военная операция на Украине, день 823-й

О разрешении нанесения ВСУ ударов по территории РФ итальянским оружием «не может быть и речи», заявил агентству ANSA вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали жителей города Волчанск Харьковской области и оказали им медпомощь, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Четыре человека погибли, 18 (двое из них — дети), ранены в результате обстрелов Белгородской области накануне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Минфин США может ужесточить санкции против работающих в РФ европейских банков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Взрывы прозвучали в Хмельницком и Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили местные СМИ.
12 крылатых ракет и 31 ударный дрон был поражен на Украине, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
За ночь десять дронов уничтожено над территорией Курской области, три — над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.