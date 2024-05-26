Самолет экстренно сел в немецком Ганновере из-за запаха дыма в кабине

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере из-за запаха дыма в кабине пилотов. Об этом сообщило информационное агентство DPA, передает РИА Новости.

Уточняется, что 89 пассажиров и четыре члена экипажа покинули приземлившийся самолет без происшествий. Несмотря на дым и запах, возгорания на борту обнаружено не было. Специалисты авиакомпании начали расследование инцидента.

До этого самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший в Таджикистан, экстренно сменил курс в небе и сел в Самаре. Airbus A321neo следовал из Санкт-Петербурга в Худжанд. Во время полета стало известно о больном пассажире на борту.

Командир воздушного судна решил совершить посадку на незапланированном аэродроме. Сигналы «Срочность» и «Бедствие» им не объявлялись. Лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Самары. По прибытии в город больного приняли медики.

Ранее в Кирове экстренно приземлился самолет, следовавший из Петербурга в Уфу.