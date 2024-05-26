Появилось видео массовой драки с участниками СВО в Башкирии

В селе Верхнеяркеево Ишимбайского района произошла массовая драка с участниками СВО. Опубликованы кадры конфликта.

На кадрах видно, что активными участниками драки являются около десяти человек, часть людей присутствуют там же, но просто стоят в стороне. В районе конфликта скопилось несколько автомобилей.

До этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств массовой драки в Башкирии.

По данным ведомства, в ночь на 26 мая в населенном пункте на двух участников специальной военной операции произошло нападение. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Незадолго до этого в Челябинске бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» устроили массовую вооруженную потасовку из-за девушки.

Ранее в центре Киева произошла массовая драка.