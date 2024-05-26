Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на Днепропетровскую, Николаевскую, Харьковскую, Одесскую и Кировоградскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревожные сирены раздаются на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донбассе.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, вышеназванные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Перед этим на всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что в городе зафиксировали взрыв.