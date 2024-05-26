Стала известна дата визита Зеленского в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая, где встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс (AFP).

«Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес», — пишет агентство, ссылаясь на правительство Испании.

По данным пресс-службы, Санчес примет Зеленского в полдень по местному времени (13:00 мск), после этого состоится пресс-конференция.

15 мая сообщалось, что Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за положения на фронте.

В CNN Portugal считают, что украинский лидер мог решить, что ситуация на фронте, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время.

Экс-народный депутат Украины Владимир Олейник предположил, что отмена визитов может оказать влияние на оказание европейскими странами дальнейшей помощи Киеву.

Ранее Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву.