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«Динамо» назвали неготовым к чемпионству в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Бушманов назвал «Динамо» неготовым к чемпионству в РПЛ

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ФК «Спартак-2 Москва»/VK

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что московское «Динамо» оказалось неготовым к тому, чтобы выиграть золотые медали чемпионата России.

По его мнению, футболисты бело-голубых не справились с психологическим давлением.

«Динамо» немного не хватило на последний тур. Команда оказалась не готова выиграть первое место. Чемпионат — это длинная дистанция. Его нельзя выиграть случайно. Команда должна быть готова выиграть его на дистанции. В этом сезоне «Динамо» оказалось не готово», — заявил Бушманов.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

Ранее сообщалось, что одному из руководителей «Зенита» стало плохо на церемонии «Герои РПЛ».

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