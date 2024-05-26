«Нужно участие мировых лидеров»: Зеленский попросил Байдена и Си приехать на «саммит мира» Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии, чтобы проявить «лидерство в приближении мира». Ранее Bloomberg сообщал, что президент США может предпочесть конференции мероприятие в рамках предвыборной кампании. Китай, по данным Politico, тоже отказался направлять на саммит высокопоставленных чиновников, если в нем не будет участвовать Москва. Что украинский лидер хочет обсудить на конференции, куда не позвали РФ, — в нашем материале.

Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена приехать на мирный саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Соответствующее видеообращение, записанное в Харькове, украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, участие в мероприятии уже подтвердили более 80 стран.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. <…>. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Зеленский.

Он отметил, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств», и попросил американского и китайского лидеров поддержать швейцарский саммит мира «своим личным лидерством и участием».

«Нет государства, которое способно остановить такую войну только своими силами. Нужно участие мировых лидеров», — заключил лидер Украины.

«РФ не приглашена, потому что все саботирует»

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что целью саммита в Швейцарии является начало выработки мирного плана на условиях Украины, который в будущем будет представлен Москве. 20 мая в интервью Reuters политик рассказал о приоритетных вопросах, которые планирует обсудить на первой встрече:

«Эти три пункта — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен всех на всех.

Если все страны поддержат, потом будут технические решения, будет составлен план. И потом этот план передадут и представят на разных площадках России».

Слова украинского президента, как написал «Ъ», указывают на то, что в новой повестке саммита в Швейцарии остались лишь три из десяти пунктов так называемой «формулы мира» Зеленского. При этом главных вопросов о том, каким образом может быть урегулирован конфликт, в ней больше нет.

Формула Зеленского «Формула мира» президента Украины предполагает вывод российских войск из бывших регионов страны и выплату репараций. Всего в документе десять пунктов. Помимо уже перечисленных, это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта.

Вместе с этим президент Украины в интервью признался, что Киев считает саммит не попыткой прекратить боевые действия, а площадкой для поиска новых рычагов давления на РФ.

«В принципе после этого саммита станет ясно, кто хочет закончить войну, а кто хочет сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией. Почему не приглашена Россия? Потому что они все блокируют, они все саботируют, они не успокоятся до тех пор, пока не представят тот или иной план окончания войны, который будет их ультиматумом. Приглашение всех стран — это не просто о политике, это о политическом влиянии и давлении на Россию», — пояснил Зеленский.

Кто не поедет на конференцию?

Саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Швейцарская сторона пригласила на мероприятие более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20, Евросоюза и БРИКС. Приглашения также были направлены представителям Совета Европы, ООН и ОБСЕ. Кроме этого, на конференцию позвали папу Римского и патриарха Константинопольского.

От участия в саммите уже отказались Бразилия и ЮАР.

Страны глобального Юга на конференции представит Индия, сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью агентству Press Trust of India. По его словам, уровень участия республики в мирном саммите будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств. Будет ли он лично присутствовать на конференции в Бюргенштоке, Моди не уточнил.

По данным источников Bloomberg, мирный саммит может пропустить президент США Джо Байден. После встречи G7, которая пройдет в Италии, американский лидер, скорее всего, вернется в США, чтобы посетить предвыборное мероприятие в Лос-Анджелесе. Это, как передало агентство, говорит о том, что Байден больше внимания уделяет предвыборной кампании на фоне популярности своего соперника Дональда Трампа.

РИА Новости со ссылкой на китайское агентство Синьхуа также сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.

По данным Politico, глава МИД Китая Ван И не поедет на саммит в Швейцарию, а вместо этого посетит встречу министров иностранных дел стран БРИКС в России. Как написало издание, Пекин ранее уже заявил европейским дипломатам, что не будет направлять на мирную конференцию чиновников высокого ранга, если в ней не будет участвовать Москва.

Россию на летний саммит не пригласили, поскольку она «неоднократно и в том числе публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите», отметили в швейцарском МИД. При этом в ведомстве считают, что «мирный процесс без России немыслим», поэтому в будущем Москва должна быть вовлечена в урегулирование конфликта.

«С дуба рухнули, что ли?»

Российская сторона не раз подчеркивала, что считает швейцарский саммит «профанацией» и попыткой поставить РФ ультиматум. 17 мая на пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин заявил, что Россия не примет навязывание ей условий и не будет обсуждать «с центра поля» то, чего не знает.

«Мы готовы обсуждать [мирное урегулирование на Украине]. А то выбросили это [парафированный документ в результате переговоров в Стамбуле], хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось, ну, на-те вам наши [новые] условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеющееся», — сказал президент России.

Путин также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако напрашиваться на швейцарский саммит, куда Москву не пригласили, не будет:

«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <...> Ну не видят — не надо».