Блинкен призвал Грузию предпринять шаги для «евробудущего»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении Грузии с Днем независимости призвал руководителей страны предпринять необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего» шаги, а также предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление.

«Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной», — говорится в документе.

Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Также он заявил, что США призывают лидеров Грузии предпринять шаги, которые необходимы для «движения страны вперед в правильном направлении».

24 мая сообщалось, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент.

Ранее в Грузии назвали введение санкций США попыткой ограничить суверенитет страны.