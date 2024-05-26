«Все напарники носят усы»: интервью со звездой «Майора Грома» Александром Сетейкиным

В прокат вышел фильм «Майор Гром: Игра» — очередной проект киновселенной о современном герое (и по совместительству майоре полиции) Игоре Громе. В новой истории вновь появился Александр Сетейкин, знакомый поклонникам первого фильма по роли застенчивого напарника Грома Димы Дубина. В интервью «Газете.Ru» Сетейкин рассказал о том, как изменился его герой, кем он вдохновлялся во время работы над персонажем, а также объяснил, почему «Майор Гром» — очень русское кино.

— Как вы считаете, каким получился фильм «Майор Гром: Игра»? Как картину встретят зрители?

— Фильм получился нестандартно динамичным. Получились такие американские... хотя нет, скорее, русские горки. Во время просмотра я испытывал такие эмоции — «вверх-вниз-вверх-вниз». После кульминации сразу идет падение, потом опять кульминация — это такой водоворот эмоций по отношению к героям. Они очень сильно меняются. И если первая часть была очень романтичная, то вторая стала драматичная. Очень головокружительное кино получилось у них.

— У них?

— У нас (смеется).

— Вы довольны получившимся результатом?

— Я настолько доволен, что, когда вышел из кинотеатра, мне захотелось зайти обратно и посмотреть фильм еще раз! И мне кажется, что если зритель почувствует то же самое, то это и есть успех.

— Каким было возвращение на съемочную площадку «Майора Грома» лично для вас? С какими эмоциями вы возвращались к своему герою?

— Я возвращался на съемочную площадку и к своему герою с большим трепетом. У моего героя новый лук — он теперь носит красивую ретро-одежду и отрастил усы.

— Помимо усов и нового стиля, как изменился Дима Дубин в новом фильме? Что нового увидит в нем зритель?

— В новом фильме он обретает оболочку, становится личностью. После того как в первом фильме герои поймали Чумного доктора, Гром стал суперзвездой города, а у Димы Дубина ничего подобного не произошло, в его жизни особо ничего не изменилось. Он бы хотел, чтобы его приключения продолжились, но Гром немного отстранился, а в полицейском участке к нему продолжают относиться как к стажеру, хотя он уже лейтенант… И все это его сильно разочаровывает, он эмоционально внутри себя, а ему очень хочется раскрыться. И поэтому когда происходят определенные события — не буду спойлерить, он раскрывается и начинает действовать сам, уже без напарника.

— При работе над ролью брали ли вы пример с других культовых напарников — или полностью делали своего персонажа с нуля?

— Мне кажется, что есть определенный собирательный образ напарника — и он немного клишированный. Думаю, мой персонаж любит старое американское кино 70-х и 80-х годов с Уиллом Смитом, Джеки Чаном, и я представлял, что у Дубина даже плакаты с ними дома висят… Поэтому он, наверное, и усы отрастил — потому что все напарники носят усы (смеется).

— И все-таки Доктор Ватсон, Робин, Санчо Панса — кто из знаменитых напарников вам ближе?

— Я точно не доктор Ватсон (смеется). Даже не знаю, сложно сказать… Я с детства любил «Дон Кихота», поэтому, наверное, Санчо Панса.

— Вернемся к вашему герою. Дима Дубин — похожий на вас человек? У вас много общего с вашим персонажем?

— Похожий. Но я не стараюсь быть на него похожим. Скорее, я замечаю в нем некоторые моменты, которые очень напоминают меня. То, как он в первой части восхищается полицейским участком, — так же я восхищался съемочной площадкой, масштабом происходящего на ней. То, как он «вырос» во второй части, — так же и я, наверное, вырос в актерском плане.

— А есть что-то, что вы привнесли в образ Димы Дубина от Александра Сетейкина?

— Я старался раскачать его в эмоциональном плане. Вообще в этом фильме я понял, что у меня открылись возможности самому иногда менять текст моего персонажа, придумывать какие-то детали. И создатели с большим удовольствием принимали мои предложения.

— Изменились ли отношения между Димой Дубиным и Игорем Громом в этом фильме? Если да, то как?

— Они изменились уже в конце первой части, когда мы жмем друг другу руки и Гром говорит Дубину: «Напарник!», а тот отвечает: «Напарник» (смеется).

В фильме «Майор Гром: Игра» они станут хорошими друзьями, будут вместе заниматься расследованиями. А когда появится новый злодей, Гром будет стараться уберечь напарника от неприятностей.

— Игорь Гром — необычный супергерой в том плане, что он совершенно обычный человек без каких-либо суперсил. Но если все же задуматься, какая суперсила ему бы больше подошла?

— Видеть ближайшее будущее. Но в теории — она у него присутствует. Он же как кошка, которая перед тем, как прыгнуть на холодильник, просчитывает траекторию прыжка (смеется). У Грома в голове то же самое, поэтому он всегда перед боем говорит: «Думай». Наверное, это и есть его суперсила.

— А какая суперсила подошла бы Диме Дубину?

— Он очень любит рисовать. Поэтому, приходя на место преступления, он не фотографирует улики, а рисует. И таким образом, мне кажется, он видит больше. Наверное, его суперсила — это какая-то фотографическая память через рисунки.

close 100% Тихон Жизневский и Александр Сетейкин Пресс-служба Кинопоиска

— Расскажите о съемочном процессе: с какими трудностями вы сталкивались во время съемок, что было самым сложным лично для вас?

— Самыми сложными были первые дни, когда мы снимали эпизоды в тюрьме, в «Крестах». А сложность заключалась в том, что было невозможно не рассмеяться, когда твой партнер в кадре — стендап-комик Евгений Чебатков. То, как он играет, — это для меня просто непостижимо. Я мечтаю быть таким же крутым артистом и таким же открытым человеком, как он. Мы как привыкли: приходишь на съемочную площадку, у тебя в голове выученный текст. И перед тем, как звучит «Камера, мотор», актеры с режиссером обсуждают сцену, что и как лучше сделать. И в этот раз мы тоже так собрались, а у Чебаткова первый съемочный день, и он не в курсе, как это все происходит.

И он так разорался, это было так эмоционально и так неожиданно, что вся съемочная площадка открыла рты. Это был такой взрыв, просто фейерверк! Буквально после каждого дубля с Женей Чебатковым мы аплодировали, клянусь! Не хватало только веселой музыки и конфетти, чтобы все пустились в пляс! И все это происходило в «Крестах». А в одной из сцен Дима Дубин допрашивает главаря банды, которого играет Чебатков, и начинает с ним жестить…

— Дима? Жестить?

— Да, он в какой-то момент слишком сильно поверил в себя (смеется). А мне режиссер сказал перед сценой: «Саша, ты когда ему выкручиваешь руки, не расслабляйся, напряги мышцы, а то видно, что ты поддаешься». И вот, звучит «Камера, мотор», я начинаю выкручивать Жене Чебаткову руки, и в какой-то момент он начинает орать, но как-то слишком искренне… И я понимаю, что ему реально больно. В итоге мы оставили эту сцену, но я до сих пор очень переживаю — и мне жаль, что так получилось.

— А что касается трюков — приходилось ли вам самим делать что-то опасное на съемках?

— У нас была профессиональная команда каскадеров — крутые ребята, которые работали с Тимуром Бекмамбетовым на картине «Особо опасен» и во многих других голливудских фильмах. Они очень ответственно подошли к своей работе — у нас было много тренировок, мы репетировали каждую сцену боя.

Потом меня учили стрелять из помпового дробовика, и вот это далось мне сложнее всего. Нужно было сначала выстрелить, потом перезарядить — и только потом опять направить оружие, а я все время забывал этот порядок действий.

— По сюжету ваш друг и напарник майор Гром — большой поклонник шавермы. А как вы относитесь к этому блюду? Сколько было съедено во время съемок?

— Этот фильм пропитан запахом шавермы! На самом деле я люблю это блюдо и научился делать шаверму дома.

— Где вкуснее? Шаверма в Питере или шаурма в Москве?

— В Москве, у меня дома, моя шаверма (смеется).

— Культура супергеройского кино во многом пошла из США и основана на комиксах Marvel и DC. В российском прокате «Майор Гром» — один из первых заметных проектов в этом жанре. По вашему мнению — что было взято из американской традиции, а что нам удалось привнести нового-самобытного в этот киножанр?

— Первую часть «Майора Грома» критиковали за то, что фильм получился слишком «американизированным». Говорили, что полицейский участок слишком «музейный», а сами полицейские одеты слишком «с иголочки».

— С этим не поспоришь…

— Ну да, нет у нас в России таких полицейских участков. Но не можем же мы снимать фильм по комиксу в полицейском участке, похожем на подъезд (смеется). В конце концов, это же комикс — жанр, в котором мы имеем право на создание какой-то своей вселенной! Но сам-то фильм при этом очень русский. И советского в нем много, особенно в «Трудном детстве». Просто это очень яркая эмоциональная история, не совсем привычная для русского кино.

— Получается, нам все-таки удалось привнести что-то русское в этот жанр?

— Да, конечно. Чего стоит только сам главный герой — майор Гром.

— Вы сказали, что в «Майоре Громе» есть многое от советского кино. Сегодня многие режиссеры вдохновляются тем временем и теми фильмами, как думаете, почему?

— Наверное, поколение тиктокеров, которое сейчас растет, не видело советских фильмов. А это очень важно. Это наше достояние — наше драгоценное кино. Мне кажется, важно напомнить молодому поколению о том, что было такое кино. И, возможно, сейчас в индустрии пытаются вернуться к тому духу советских фильмов, к той невинной доброте, когда душа нараспашку, когда жизнь — такая хорошая штука и все так просто и так хорошо…

— Возвращаясь к «Майора Грому», как вы в целом относитесь к жанру комиксов? Следите за новинками?

— У меня ощущение, что в последнее время «монстры» этого жанра — DC и Marvel — как-то подсдулись.

— Кто из знаменитых супергероев вам ближе всего по духу?

— Я вырос на франшизе про Человека-паука и сбегал из школы, чтобы посмотреть новый фильм. Я мечтал быть Человеком-пауком!

— Какие киножанры вам интересны как актеру?

— Мне очень нравится магический реализм, когда все вокруг необычное является обычным, а обычное — необычным. Один из ярких примеров — «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри. Очень люблю его фильмы. И еще я обожаю триллеры.

— И какие у вас любимые триллеры?

— Меня очень впечатлила когда-то картина Дэвида Финчера «Исчезнувшая». Очень мощное, неожиданное и необычное кино.

— А из старых фильмов что-то можете выделить?

— Очень люблю старые американские фильмы с Джеймсом Дином, Марлоном Брандо, Чарли Чаплином. Иногда устраиваю себе киновечера и смотрю эти фильмы.

— А за российскими премьерами следите?

— Мне очень понравились сериалы Евгения Стычкина «Нулевой пациент» и «Цикады». Впечатлил сериал «Черная весна» — он вогнал меня в какой-то мрак, драматизм. Но я вам так скажу, если зритель чувствует от фильма какую-то эмоцию, значит, это хорошее кино.

— Вы пересматриваете фильмы и сериалы со своим участием? Анализируете свою актерскую игру после выхода проекта?

— Я не пересматриваю свои проекты, потому что мне очень тяжело смотреть на себя. «Майора Грома» я, конечно, буду смотреть, но на своих сценах буду закрывать глаза. Потому что я очень самокритичный, сразу начинаю думать о том, что сделал не так и как было бы здорово, если бы сделал это иначе.

Единственное, что мне однозначно очень нравится, это то, как меня загримировали для роли Димы Дубина. От своего внешнего вида в «Майоре Громе» я в восторге. В жизни я не такой красавчик (смеется).

close 100% Тихон Жизневский и Александр Сетейкин Пресс-служба Кинопоиска

— Наверное, ответ на поверхности, но все же — можете назвать свою любимую роль?

— Дима Дубин, конечно. Я так сильно хотел сыграть эту роль и так много над ней работал, что на съемочной площадке мне уже не нужно особо стараться, чтобы его сыграть. Это уже как-то само льется, само выходит.

— А нелюбимая роль есть?

— Наверное, это роль в сериале «Склифосовский».

— Часто ли вы отказываетесь от ролей?

— Достаточно часто.

— Почему?

— Я очень боюсь повторяться, боюсь сыграть такую же роль, которая уже была. Для меня очень важно, чтобы в моей работе было как можно больше разноплановых персонажей. Я боюсь застрять в одной роли. И поэтому я очень выборочен в этом плане.

— В вашей фильмографии — сплошные положительные герои. Хотелось бы попробовать себя в другом амплуа и сыграть, например, злодея? И если да, то кто из знаменитых злодеев это мог бы быть?

— Да, да — и еще раз да! Потому что нет ничего слаще для актера, чем сыграть антагониста. Это же очень интересно, сыграть зло и при этом оправдать своего героя. Самому себе внушить, что твой герой прав, потому что он так видит. Вообще актер — это очень лицемерная профессия. Вы знаете, что раньше актеров даже не закапывали на кладбище?

— Их сжигали как ведьм?

— Ну нет (смеется). Просто их закапывали за воротами кладбища, потому что считали лицемерами. Лицемер — это кто? Тот, кто меряет чужое лицо. Считали, что дьявольщина! Так вот, поэтому для артиста очень здорово играть антагониста. У меня такая версия. И потом, когда ты играешь злодея, у тебя нет границ, ты легко выходишь за все рамки. И, наконец, злодеи — всегда яркие персонажи.

— И кто ваш злодей мечты?

— Наверное, Ганнибал Лектер. Он очень проницательный, последовательный, ювелирный в своих злодеяниях — виртуоз, эстет, шеф-повар!

— В одном из интервью вы сказали, что впервые снялись к кино в возрасте десяти лет — то есть совсем юным. Как с тех пор поменялись ваши цели в кинематографе?

— Я понял, что актер должен заниматься не только актерской профессией. Актер должен развиваться и осваивать все, что его интересует.

— Что интересует вас?

— Я очень люблю столярное ремесло — у меня страсть изготавливать что-либо из дерева. И я бы очень хотел иметь свою столярную мастерскую. Я вижу себя старым дедушкой, который сидит в своей мастерской и строгает что-то из дерева для своих детей и внуков.

— Неожиданная мечта для актера…

— Вот такая мечта. Еще я очень люблю музыку, у меня есть музыкальное образование, и иногда я выливаю свои эмоции в ней.

— Вы пишете музыку или песни?

— Основательно — нет. В основном это происходит очень мимолетно: когда мне хочется сесть за фортепиано, я сажусь — и из меня просто льется музыка, которая после исполнения забывается. Этот процесс может длиться несколько часов. Мне было интересно освоить как можно больше музыкальных инструментов, но очень часто я ленюсь. Четыре года назад я купил себе трубу, и с тех пор она просто стоит — я прохожу мимо нее, любуюсь ее красотой и думаю, как бы научиться сыграть на ней хотя бы гамму.

— Вы амбициозный человек? И если да, то каковы сегодня ваши амбиции, помимо столярной мастерской и трубы?

— Во мне лежит огромная страсть и бесконечная любовь к актерскому искусству, которому я буду учиться всю свою жизнь. Я не стремлюсь к тому, чтобы сказать себе: «Ну все, пожалуй, я отыграл все свои самые лучшие и интересные роли». Я хочу сыграть как можно больше ролей в самых разноплановых проектах. И я не сдамся, буду заниматься этим всю жизнь!

— С кем из российских/зарубежных режиссеров вам хотелось бы поработать?

— Из российских — с Евгением Стычкиным. Я хотел бы еще посниматься у Олега Трофима, который снял «Майора Грома». Из зарубежных — у Мишеля Гондри. Хотел бы «поплавать» в его магическом реализме.

close 100% Пресс-служба Кинопоиска

— А с кем из актеров сняться вместе?

— С Робертом Де Ниро. Если бы у меня была хотя бы секунда, где я стою на заднем плане или приношу ему на подносе бокал вина, — это был бы самый счастливый день в моей жизни.

— А из российских?

— Мне очень нравится, как работает Никита Ефремов. Я в восторге от него и как от актера, и как от человека. Я хочу быть таким же крутым актером. Когда я был с ним в кадре, смотрел за его игрой и так восхищался, что забывал все свои слова (смеется).

— Как вы считаете, молодой возраст для актера — это преимущество или ограничение?

— Смотря насколько ты молод. В детстве — намного проще играть. Ты играешь по инерции, максимально веря в себя, амбициозно и без сомнений. А когда ты отучился в театральном институте и выходишь на площадку человеком, который уже относится к своей профессии как к математике, возникает очень много мыслей — ты постоянно анализируешь свою игру и сомневаешься в себе. Но я вам так скажу: идеальный актер — это тот, который чувствует себя ребенком. Тот, который сохранил чувство легкости и непостоянности. И тот открытый детский взгляд, когда все как будто впервые.