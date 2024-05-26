Одному из руководителей «Зенита» стало плохо на церемонии «Герои РПЛ»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев почувствовал себя плохо во время церемонии вручения премии «Герои РПЛ». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По неофициальной информации, руководитель сине-бело-голубых испытал проблемы с артериальным давлением. Врачи, присутствовавшие на мероприятии, оказывают помощь Медведеву.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее Ольга Бузова поздравила «Зенит» с чемпионством.