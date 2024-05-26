«Зенит» призвали срочно обновлять состав

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что петербургскому «Зениту» нужно будет проводить серьезную работу на трансфером рынке, чтобы обновить состав перед стартом нового сезона.

По его словам, команде необходимо усилиться, чтобы и в дальнейшем претендовать на чемпионский титул.

«Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Мостовой недорабатывает, часто травмируется. Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Вратарская позиция тоже требует усиления», — заявил Орлов.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее «Динамо» назвали неготовым к чемпионству в РПЛ.