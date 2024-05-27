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Шольц заявил, что Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы

Шольц допустил, что Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 30 лет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет. Его цитирует ТАСС.

«Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет», — сказал Шольц на встрече с гражданами.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина вступит в альянс.

По словам генсека, чтобы приблизить эту перспективу, Украина должна повысить операционную совместимость с силами НАТО и приблизиться к техническим стандартам альянса.

Ранее в Раде сделали заявление о будущем Украины в НАТО.

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