Стало известно о задержании советника губернатора Орловской области

Сотрудники полиции задержали советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, сейчас его доставили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.

«Лежнев <...> доставлен в изолятор временного содержания в Орле», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, задержание чиновника, скорее всего, связано с уголовным делом о хищении 76 млн рублей при ремонте Красного моста в городе Орле. Что конкретно ему вменяют, выяснить пока не удалось.

Некоторое время назад стало известно, что Лежнев, работающий советником главы Орловской области Андрея Клычкова, был задержан правоохранителями. Уточняется, что последние полтора года Лежнев занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов из Орловской области российским бойцам в зону проведения специальной военной операции.

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