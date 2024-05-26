«Будет означать начало мировой войны». На Западе грозят ударом по войскам России в зоне СВО Лавров: разговоры об ударах ВСУ по России оружием США похожи на агонию

Глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне заявил, что США в начале спецоперации пригрозили нанести удар по российским позициям на Украине, если Москва применит ядерное оружие. На слова Сикорского отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что такой удар будет означать начало мировой войны. При этом всю неделю партнеры Киева активно обсуждали вопрос о том, чтобы разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Что об этом думают на Западе и в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нанесение США удара по российским войскам в зоне специальной военной операции (СВО) будет означать начало мировой войны. Об этом политик написал в соцсети X.

Также Медведев подчеркнул, что, учитывая заявление польского президента Анджея Дуды о желании разместить в стране ядерное оружие, «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла».

«Это то, чего вы действительно хотите?» — спросил зампред Совбеза РФ.

Таким образом Медведев ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который в интервью The Guardian рассказал, что США после начала спецоперации пригрозили нанести удар по российским позициям на Украине в случае применения РФ ядерного оружия.

«Американцы сказали русским, что, если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы нанесем удар по всем вашим позициям на Украине обычным оружием», — отметил министр иностранных дел Польши. Сикорский также подчеркнул, что считает это реальной угрозой.

На заявление польского дипломата также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с «Известиями» она отметила, что Сикорскому вместо комментариев по вопросу украинского конфликта следовало бы раскрыть информацию о подрывах «Северных потоков».

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока – 2» и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ наверняка имела в виду реакцию Сикорского сразу после подрыва российских газопроводов. «Мелочь, а приятно», — написал Сикорский в Twitter в сентябре 2022 года под снимком с места аварии. «Спасибо, США», — добавил тогда он.

Что Запад думает об ударах ВСУ по РФ?

Всю неделю партнеры Украины обсуждали вопрос о том, чтобы отменить запрет для Киева наносить удары западным оружием по территории России. 22 мая стало известно, что 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по РФ, направив в ведомство соответствующее письмо:

«Мы обращаемся к вам в качестве членов палаты представителей конгресса США, чтобы выразить нашу решительную поддержку наших украинских коллег, а именно разрешить использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по стратегическим целям в пределах России».

После этого председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол потребовал от генсекретаря страны Энтони Блинкена снять ограничение по применению западного оружия для Украины. Блинкен при этом ушел от ответа, заявив, что украинская сторона должна самостоятельно принимать такие решения.

26 мая глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев сообщил, что из США якобы поступают сигналы, что Белый дом начал обсуждать возможность предоставления Киеву права наносить удары американским оружием по территории России.

«Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты», — заявил Чернев.

Разрешить Украине бить по российским целям также призвал страны НАТО генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя. Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России», — заявил генсек НАТО.

Однако единения в рядах альянса призывы Столтенберга не вызывали. Глава МИД Польши Сикорский все в том же интервью The Guardian заявил, что его страна поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России, подчеркивая, что Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в этом.

При этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что итальянская сторона это предложение отвергает, потому что оно является истинным безумием, «которое ставит мир на грань атомной войны». Вице-премьер страны Маттео Сальвини также отметил, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, а потому о снятии запрета на нанесение ВСУ ударов по территории РФ итальянским оружием не может быть и речи.

Канцлер Германии Олаф Шольц тоже выступил против того, чтобы расширять географию применения оружия, которое Киеву поставляет Запад. Шольц напомнил, что существуют «четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и работают», и пока он не видит необходимости их менять.

Что говорят в России?

В России придерживаются мнения, что подобные призывы и обсуждения предоставить Украине право бить по российским целям ведут мир к глобальному конфликту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею США безответственной.

«На Западе сейчас активно повышают уровень эскалации [своими заявлениями о разрешении ВСУ наносить удары по российским территориям]. Мы знаем, что в конгрессе США много «горячих голов», которые считают своим долгом продолжать подливать масло в огонь. Их позиция абсолютно безответственная, позиция, опасная своими последствиями», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что разговоры о том, чтобы снять для Киева запрет на использование западного оружия, похожи на агонию:

«Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что «Пентагон и Брюссель перешли к откровенным провокационным действиям».

«Публично обсуждая темы, связанные с разрешением Украине бомбить территорию России, они фактически дают это разрешение самим себе. <...> В ответ на такие вызывающие действия Россия однозначно будет отвечать зеркальными действиями и мерами», — отметил Бондарев.